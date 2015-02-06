إبطال مفعول قنبلة بدائية خلف استراحة الضباط بالمنوفية

نجح خبراء المفرقعات بمديرية أمن المنوفية في إبطال قنبلة بدائية الصنع تم زرعها خلف استراحات الضباط بمدينة السادات.

وكان اللواء ممتاز فهمي مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية يفيد بعثور الخدمات المعينة لتأمين استراحات الضباط بالمنطقة الثامنة بمدينة السادات على جسم غريب خلف اﻹستراحات زرعه مجهولون ، فانتقل على الفور خبراء المفرقعات إلى المكان وتم إخلاء المنطقة وعمل كردون أمني حولها .

وبفحص الجسم تبين أنه قنبلة بدائية الصنع عبارة عن كيس بلاستيك بداخله ماسورة من الحديد إسطوانية الشكل بطول 50 سم قطرها 6 بوصات ومطببة من جانب والجانب اﻵخر مغلق بمسامير بها ثقب تخرج منه أسلاك كهربائية مرتبطة ببطارية وتايمر وبها مواد متفجرة ، وتم التعامل معها ونجح الخبراء في تفكيكها دون أية إصابات.

كما تم تمشيط المنطقة ولم يتم العثور علي أية قنابل أخرى، وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ