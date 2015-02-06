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«داعش» يعاقب رجل دين اعترض على إعدام الكساسبة حرقاً..والمرصد السورى: “قد يقتلوه”

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«داعش» يعاقب رجل دين اعترض على إعدام الكساسبة حرقاً..والمرصد السورى: “قد يقتلوه” «داعش» يعاقب رجل دين اعترض على إعدام الكساسبة حرقاً..والمرصد السورى: “قد يقتلوه”

الطيار الأردني معاذ الكساسبة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن تنظيم «داعش» أحال رجل دين اعترض على قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً إلى المحاكمة بعد أن نحاه عن منصبه.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد إن رجل الدين – وهو سعودي – عبر عن اعتراضه خلال اجتماع للهيئة الشرعية المحلية في بلدة الباب في محافظة حلب، حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

وأدان رجال دين مسلمون قتل الطيار على نطاق واسع، بل إن بعض الشخصيات المرتبطة بالقاعدة قالت إنه يتنافى مع الإسلام.

وقال المرصد السوري إن “رجل الدين السعودي طالب بمحاكمة المسؤولين عن هذا وإن تنظيم داعش قد يقتله”.

ونشرت داعش على تويتر فتوى تقول بقتل الكافر حرقاً، وقال رجال دين مسلمون إن الدين يحرم قتل أحد بهذا النحو.

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