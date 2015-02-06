دراسة: محاربة التهاب الحلق بالإكثار من السوائل

أوصت غرفة الصيادلة الألمان بولاية ساكسونيا السفلى بالإكثار من السوائل عند الشعور بآلام في الحلق حيث يعمل ذلك على ترطيب الأغشية المخاطية المبطنة للفم.

كما أن تناول الشاي أو الليمون الساخن أو الغرغرة بمحلول ملحي أو شاي المريمية يدعم الشفاء من نزلة البرد، فضلاً عن أن أقراص الاستحلاب لعلاج السعال واحتقان الحلق تعمل على زيادة إفراز اللعاب، ما يسهم في تخفيف المتاعب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنصح غرفة الصيادلة الألمان بتناول أقراص الاستحلاب المخصصة لعلاج التهاب الحلق، والتي تؤتي مفعولها في الحلق، ليلاً.

وبالنسبة للأطفال الأقل من ست سنوات، تحذر الغرفة من تناول الأقراص المحتوية على البنزوكايين أو الليدوكايين؛ وبدلاً من ذلك يُفضل تناول أقراص الاستحلاب المحتوية على أملاح معدنية.