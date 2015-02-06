مدافع مارسيليا: إبراهيموفيتش يستحق أوسكار على غروره

سخر مدافع فريق مارسيليا، رود فاني، من لاعب باريس سان جيرمان زلاتان إبراهيموفيتش، واصفا إياه بالمتكبر والممثل البارع فوق أرضية الميدان.

فاني اعترف بأنه كان قريبا أكثر من مرة من توجيه لكمة للنجم السويدي، وسخر من لاعب برشلونة السابق بقوله إنه يستحق جائزة أوسكار على غطرسته داخل الملعب.

قال فاني لصحيفة (لو باريسيان) الفرنسية:"كانت لدي الرغبة أكثر من مرة في لكم إبراهيموفيتش".

وأضاف"وجهنا لبعضنا البعض كلمات بالإنجليزية لا أستطيع الإفصاح عنها".

وأردف"يقود بأداء دوره المتكبر بشكل جيد في أرض الملعب، عليهم منحه جائزة أوسكار".

فريقي فاني و"إبرا"، مارسيليا وباريس سان جيرمان، يتساويان في المركز الثاني بالدوري الفرنسي بـ47 نقطة خلف المتصدر ليون صاحب الـ49 نقطة.