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شكري ونظيره النرويجي يطالبان المانحين بالوفاء بالتزاماتهم تجاه إعادة إعمار غزة

  • مصر
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صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، الجمعة، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، التقى في أوسلو بوزير خارجية النرويج بروج بريندي فى العاصمة أوسلو.

وقال إن الوزيران وقعا علي خطاب مشترك يطالب الدول والأطراف المانحة التي شاركت في مؤتمر، إعادة إعمار قطاع غزة والذي عقد في القاهرة يوم ١٢ أكتوبر الماضي بتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي أعلنتها خلال المؤتمر تجاه عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والتي بلغت ٥.٤ مليار دولار نصفها موجه لإعادة إعمار غزة، مع دعوة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات المطلوبة والفعالة لاستعادة سلطاتها ووظائفها في قطاع غزة، وأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي السريع.

ويؤكد الخطاب الاحتياجات والتحديات الملحة التي تواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنه بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر تحققت بعض التطورات الإيجابية ممثلة في إنشاء آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة والتي بدأت بالعمل بالفعل رغم التحديات القائمة خاصة عدم توافر مواد بناء كافية.

من ناحية اخرى، أوضح المتحدث أن الوزير «شكرى» أطلع نظيره النرويجى على التطورات على الساحة المصرية والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلا عن الترتيبات الجارية علي قدم وساق لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ.

وأكد الوزير النرويجى مشاركته فى مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى على رأس وفد من القطاع الخاص النرويجى، مؤكدا على اهتمام بلاده بدعم فى هذه المرحلة الدقيقة.

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