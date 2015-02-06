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شكري يرأس الوفد الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في أوسلو

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شكري يرأس الوفد الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في أوسلو شكري يرأس الوفد الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في أوسلو

سامح شكرى

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكرى شارك ضمن الوفد رفيع المستوى لمنظمة التعاون الإسلامى والمشكل من كل من وزراء خارجية فلسطين والنرويج وأذربيجان وغينيا والمكلف من قبل لجنة القدس لشرح الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمحاولات المستمرة لتهويد القدس وتواصل عمليات الاستيطان، خلال زيارة الوفد الحالية الي أوسلو حيث التقي الوفد مع كبار المسئولين في النرويج.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية، أكد خلال رئاسته الوفد الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي وخلال التي مباحثات مع المسئولين النرويجيين ضرورة بممارسة ضغوط فعالة لإنهاء احتلال اراضى دولة فلسطين المحتلة التى اعترفت بها الأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012 على أساس حدود 1967، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وحل قضية اللاجئين ووقف جميع ممارسات الاحتلال غير الشرعية، بما فيها إلغاء كافة المخططات التهويدية لمدينة القدس الشرقية، خاصة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وأوضح عبد العاطي ان الفريق الوزاري التابع للمجموعة الثالثة برئاسة هو أول فريق اتصال يقوم بجولة خارجية حتى الآن، ودعا الوفد الى التدخل لوقف تلك الانتهاكات والضغط على اسرائيل لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانب النرويجى مساندته لمبدأ حل الدولتين وضرورة عدم اتباع سياسة الأمر الواقع مؤكدين كذلك دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.

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