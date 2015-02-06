وصول 356 سائح لميناء السخنة بالسويس‎

يستعد ميناء السخنة، اليوم الجمعة، لاستقبال السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 356 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة.

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر ان ميناء السخنة يتميز بقربه من مدينة القاهرة حيث يستغرق الفوج السياحى اقل من نصف ساعة للوصول لوسط المدينة مما يتيح لهم الفرصة لقضاء اليوم بالكامل و الاستمتاع بمعالم مدينة القاهرة و زيارة المعالم الاثرية و العودة مرة اخرى للسفينة لاستكمال الجولة بموانى البحرالاحمر .

و قد شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة على ضرورة الاسراع فى انهاء اجراءات السائحين على متن السفينة اثناء دخولها للميناء و ذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء و تيسير كافة الاجراءات .

يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز و على متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ثيرسيا فينوس و على متنها 22585 طن زيوت قادمة من جدة كما يغادر الميناء السفينة حاجة زينب و على متنها 5200 طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.