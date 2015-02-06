13 مرشح محتمل للانتخابات البرلمانية أجروا الكشف الطبي بالبحر الأحمر‎

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 13 مرشحا محتملا من الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال اللجنة الطبية بمستشفي الغردقة العام.

وأكد الدكتور أحمد ابراهيم رئيس اللجنة ، أن اللجنة الطبية تضم نحو 6 استشاريين فى تخصصات أمراض الباطنة والجراحة والنفسية والعصبية والرمد والأشعة والتحاليل، وتبدأ هذه اللجان عملها يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً بمستشفى الغردقة لفحص المرشحين لمجلس النواب علي مستوي البحرالاحمروأشار إلى إجراء التحاليل والأشعة وتحاليل المواد المخدرة والسموم فى البول والدم والتى سيتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لما تتطلبه من دقة فى النتائج.

وأضاف أن الكشف الطبى يهدف إلى التأكد من خلو المرشح من أمراض المخ المتمثلة فى أورام وجلطات ونزيف المخ وتصلب شرايينه وضمور خلاياه والأمراض النفسية مثل الفصام والاكتئاب والصرع وعدم إصابته بأمراض الشيخوخة والزهايمر وأمراض الكلى الوراثية وما بعد زراعة الكبد والكلى وأورام الكبد والكلوى والزئبة الحمراءوالضغط والبول السكرى الذى يؤثر على القدرة الذهنية والقصور الشديد فى عضلة القلب والإعاقة البصرية والأورام السرطانية المتقدمة وكذلك زيادة فى إفرازات هرمونات الغدة النخامية.

وأشار إلى أنه تم تكليف مندوب مالى من مديرية الشئون الصحية للتواجد بمقر المستشفي لتحصيل رسوم الكشف الطبى من المرشحين وذلك تيسيرًا عليهم.

ومن بين المرشحين الذين اجروا الكشف الطبي من دائرة الغردقة النائبين السابقين بمجلس الشوري عبدالله حسن واحمد عبدالمبدي و المرشح المحتمل ايهاب ناشد والصحفي محمد سليمان وشعبان رشوان ومحمد رشوان ومحمد عطا ومحمد عبدالعزيز، ومن دائرة سفاجا والقصير جمال السليك وابو الحسن عشري ومحمد مقيشط وناصر حسن وشاذلي القرباوي من دائرة حلايب وشلاتين.