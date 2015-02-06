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محلب يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجمعية العامة لـ«القابضة للتأمين»

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محلب يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجمعية العامة لـ«القابضة للتأمين» محلب يصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجمعية العامة لـ«القابضة للتأمين»

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، قرارًا بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير الاستثمار، وعضوية كل من «المستشار أحمد أمين حسا، والدكتور أحمد محمود درويش، وجمال سيد عبدالعال، والدكتور جمال صلاح الدين عوض، وحسن السيد عبدالله.

وشملت العضوية أيضًا كلا من حسن محمد حافظ، والدكتور صادق حسن صادق، وطارق عزت محمد عبدالبارى، والدكتور عادل أمين بشاي، وعبدالحميد محمد أبوموسى، ومحمد حمدان العشماوي، ومحمد محمود الأتربي، وممثل لوزارة المالية، يختاره الوزير المختص، وممثل للاتحاد العام لنقابات عمال .

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