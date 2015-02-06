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“الخارجية”:مصر ترفض انتقاد الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأحكام قضائها النزيه

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“الخارجية”:مصر ترفض انتقاد الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأحكام قضائها النزيه “الخارجية”:مصر ترفض انتقاد الدول الأجنبية والمنظمات الدولية لأحكام قضائها النزيه

صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية إن تابعت باستهجان بالغ، ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا بالمؤبد ضد 230 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”، التي تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه.

وقالت: إن التعليق الأخيرة يمثل إخلالا جسيما بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء.

وجددت الهيئة العامة للاستعلامات، التأكيد على أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعي، بالإضافة إلى أن من حق جميع المتهمين نقض الأحكام الصادرة بحقهم.

وأكدت على أن ردود الأفعال الدولية الأخيرة على تلك الأحكام، إنما تعكس قدرا كبيرا من ازدواجية المعايير والانتقائية في ظل الصمت الدولي المريب إزاء قيام دول تتشدق بالديمقراطية، بمواصلة اعتقال أشخاص لسنوات عديدة دون محاكمتهم أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم ودون حتى توجيه اتهامات بحقهم.

أ ش أ

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