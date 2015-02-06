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ميسي: سأندم طوال حياتي على نهائي المونديال

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ميسي: سأندم طوال حياتي على نهائي المونديال ميسي: سأندم طوال حياتي على نهائي المونديال

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيشعر بالأسف والندم طوال حياته على ضياع لقب كأس العالم الذي خسره الصيف الماضي أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

لاعب برشلونة أكد أنه هو زملاؤه يشعرون بالأسف على الفرص التي ضاعت في تلك المباراة، التي استطاع الألماني الفوز بها بهدف سجله ماريو جوتزه في الوقت الإضافي.

في مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال ميسي: "ماذا أستطيع أن أقول؟ هو أمر مثير للشفقة، أتيحت لنا العديد من الفرص من أجل الفوز في هذه المباراة".

وأضاف "الفرص التي أتيحت لنا كانت الأفضل، وسنتأسف عليها طوال حياتنا".

ميسي سجل أربعة أهداف في البطولة التي أقيمت بالبرازيل، وحصل على لقب أفضل لاعب في المسابقة.

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فيديو اليوم السابع

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