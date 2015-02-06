حكاية رحيم ستيرلنج - موهبة بـ50 جنيه استرليني ' ليست الأفضل أبدا

"أنت صغير الحجم للغاية، لن تستطيع أن تنجح لقد كانت النصيحة الأفضل التي تلقيتها في سن الثانية عشر"..

ربما لا يعلم الكثيرون السر وراء هذه الكلمات التي كتبها رحيم ستيرلنج، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

ولكن هذه الكلمات كانت تعليقا غاضبا من الدولي الإنجليزي.. الذي رد على كلمات مكتشفه، بيتر مورينج، إثر تحدثه حول قصة اكتشافه لنجم ليفربول، والتي تعود لعام 2005.. وأنه "لم يكن أفضل اكتشافاته" على حد قوله.

فربما كان هذا الإنجاز الأبرز والأهم في حياة بيتر مورينج أثناء فترة عمله ككشاف عن المواهب في نادي كوينز بارك راينجرز الإنجليزي، لكنه اكتشاف تلقى عليه في المقابل "50 جنيه استرليني" فقط!

قصة ستيرلينج

هذه قصة صعود نجم ليفربول الحالي، رحيم ستيرلنج، يكشفها مورينج بنفسه صاحب الفضل الأول في ظهور جناح منتخب إنجلترا.

كان رحيم الصغير في التاسعة من عمره في هذا الوقت يلعب كرة القدم مع زملاءه في أحد الساحات التي تقع شمال غرب العاصمة لندن، حيث كان يُسمح للأولاد من مدارس مقاطعة "برنت" باللعب هناك.

50 جنيها

يتحدث مورينج عن المرة الأولى التي رأي فيها ستيرلنج، قائلا: "كنت هناك ذات يوم ورأيت هذا الطفل الصغير يلعب ضمن فريق مدرسة اوكنجتون، كان بصحبة رجل يدعى دارين وكان أحد مدربي فريق كنيسة الفا واميجا".

ويضيف "قلت لدارين، هذا الطفل رائع، هل يمكنني أن آخذه معي إلى كوينز بارك راينجرز؟".

اتفق مورينج ودارين في النهاية على أن يبقى رحيم مع فريقه الحالي حتى يخبر مورينج أحد مسؤولي كوينز بارك رينجرز عن هذا الفتى الرائع والترتيب لكي يأتي أحدهم لمشاهدته يلعب.

ستيرلنج الذي قد تصل قيمته في السوق إلى 50 مليون جنيه سترليني حاليا، لم يجلب لمكتشفه سوى "50 جنيه استرلني " في نهاية الأمر.

ويتابع مورينج قصته: "عندما كان في سن العاشرة تواجد ستيرلنج بالفعل في كونيز بارك، لكنه لم يوقع للفريق وقتها، فعل ذلك في سن الـ11 ولم أحصل أنا سوى على 50 جنيها في نهاية الأمر."

وعلى الرغم من تألق رحيم ستيرلينج حاليا إلا أن مورينج قد صرح أنه قد رأى مواهب أفضل من رحيم هناك في مقاطعة "برنت" حيث شاهده يلعب لأول مرة، وهي التصريحات التي استفزت اللاعب الشاب واضطرته لمهاجمة مكتشفه الأول عبر حسابه على تويتر.

مورينج قال بعدها إنه سعيد بوصول المهاجم الشاب إلى الشهرة لكنه كان مصرا للمرة الثانية أنه قد رأى لاعبين أفضل من رحيم..

وقال مورينج: "أشعر بالفخر الشديد لرؤية ستيرلنج وما وصل إليه، لكنه ليس أفضل ما رأت عيناي".

وأكمل "أنظر إليها من هذا المنظور.. تكتشفهم، ثم يذهبون ويصبحوا محترفين ويحصلون على أسلوب معيشة مختلف، هذا عظيم، لكنهم لا يتذكرون أبدا الأشخاص الذين وجدوهم"

وتعليقا على كلماته لرحيم عندما كان صغيرا التي تتعلق بصغر حجمه يقول مورينج:

وفسر "لديه ذاكرة جيدة.. دار هذا الحديث بيننا منذ ثماني سنوات. ولكن ما قلته حقا يومها أن صغر الحجم سيصعب الأمور عليه كثيرا وأن عليه أن يصبح أفضل من الجميع".

وأوضح "قلت له أن يستخدم سرعته الفائقة وألا يعتمد أبدا على النواحي الجسمانية الأخرى".