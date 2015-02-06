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' جوارديولا يؤثر على الحكام '

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' جوارديولا يؤثر على الحكام ' ' جوارديولا يؤثر على الحكام '

صرح أورس ماير الحكم الدولي الألماني السابق أن بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ يقوم بالتأثير سلبا على الحكام من خلال بعض التصرفات التي يقوم بها أثناء المباريات.

الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، أكد أن سلوك جوارديولا تجاه الحكام يضعف من أدائهم وإدارتهم للمباريات بشكل كبير.

جوارديولا أثار الجدل في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها فريقه مع شالكة بالدوري الألماني 1-1، حين اقتحم أرض الملعب ليعترض على الحكم المساعد بعد إلغاء هدف عكسي لصالح بايرن، وبعدها بدقائق قليلة عانق نفس الحكم عقب تسجيل أريين روبن الهدف الأول للنادي البافاري.

ماير كتب في مقاله بصحيفة (فوكوس أونلاين):"إنه أمر قليل الاحترام، بهذه التصرفات جوارديولا يقيض سلطة الحكام في المباراة، ويجعل شكلهم يبدو سخيفا، إنه شيء سخيف".

جوارديولا مازال يبحث عن فوزه الأول في عام 2015 بعد الخسارة أمام فولفسبورج ثم التعادل مع شالكة، إذ سيحل ضيفا على شتوتجارت مساء السبت بالجولة الـ20 من مسابقة الدوري.

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