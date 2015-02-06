كلوب: لن أستقيل

أكد يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند أنه لن يستقيل من منصبه ويترك الفريق، وذلك بعد الخسارة أمام أوجسبورج في الدوري التي أبقت على الفريق في المركز الأخير بجدول الترتيب.

دورتموند بدأ مبارياته عام 2015 بالتعادل مع باير ليفركوزن، إذ أثنى كلوب بعدها على أداء اللاعبين واستفادة الفريق من العطلة الشتوية، ولكن سقط النادي بعد ذلك على أرضه وبين جماهيره في فخ الهزيمة أمام أوجسبورج.

عند سؤاله، هل حان وقت الرحيل عن دورتموند؟، أجاب كلوب الصحفيين قائلا:"بطارياتي ممتلئة عن آخرها بعد العطلة الشتوية، ولم تفرغ بعد مباراتين فقط".

وأضاف"لا توجد لدي أي نية في تقديم الاستقالة، أنا مقتنع جدا بمهمتنا في النصف الثاني من الموسم".

دورتموند تلقى الخسارة رقم 11 له بالدوري ويتذيل حاليا الترتيب برصيد 16 نقطة فقط جمعها من 19 مباراة، وسيخوض مواجهته القادمة بالمسابقة أمام فرايبورج مساء السبت.