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انتشال المزيد من الجثث من موقع تحطم طائرة في تايوان

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ذكرت وسائل إعلام أنه تم العثور على أربعة جثث إضافية في تايبيه، الجمعة، فيما وسع رجال الإنقاذ بحثهم في نهر تحطمت به طائرة ركاب تجارية، هذا الأسبوع.

وكانت طائرة الرحلة «جي إي 235» التابعة لشركة «ترانس آشيا إيروايز» غادرت مطار سونجشان في تايبيه، صباح الأربعاء، وعلى متنها 53 راكبا، وطاقم من 5 أفراد لكنها هوت في نهر بعد مدة قصيرة من إقلاعها.

وتم العثور على جثتين على بعد 100 متر من موقع الحادث باتجاه مصب النهر، ويصل بذلك العدد الإجمالي للقتلى إلى 35 شخصا، وذلك بعد أن أكدت إدارة الطيران المدني، في وقت سابق من صباح الجمعة، أن 31 شخصا قتلوا.

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