مجلس الأمن يدين الهجمات الجديدة لـ«بوكو حرام» في نيجيريا

أدان مجلس الأمن الهجمات الجديدة لجماعة «بوكو حرام» في نيجيريا بأشد العبارات.

وأعرب الأعضاء الخمسة عشر بالمجلس في بيان وزع، الخميس، عن تعازيهم لأسر الضحايا، الذين سقطوا نتيجة هذه الهجمات.

وقال البيان إن «هجمات (بوكو حرام) تمثل خطرا على السلام والاستقرار في غرب ووسط أفريقيا».

وكانت الجماعة، التي تخوض حربا من أجل إقامة «خلافة» في شمال شرق نيجيريا، الذي تسكنه أغلبية مسلمة والمنطقة المحيطة به قتلت مؤخرا، وفقا للرواية الرسمية، ما لا يقل عن 82 مدنيا، خلال هجومها على إحدى قرى شمال الكاميرون.