أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

سفارة السعودية بباريس: العلاقات المميزة وراء منح السعوديين تأشيرة «شينجن»

Google+ Print

أكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بباريس، الدكتور على محمد القرني، أن فرنسا أبلغت السلطات في المملكة موافقتها على منح تأشيرة «شنجن» دخول للمواطنين السعوديين لمدة أربع سنوات.

وطالب في تصريحات، نشرتها صحيفة «الوطن» ، بتقليص مدة انتظار إصدار التأشيرات للسعوديين والمعاملة بالمثل قائلا إن «مدة انتظار الفرنسيين الذي يتقدمون لسفارة المملكة للحصول على تأشيرة الدخول لا تستغرق 24 ساعة حتى تصدر لهم».

وأكد الدكتور القرني أن «منح المواطنين السعوديين تأشيرة شنجن لمدة أربع سنوات من فرنسا نتيجة للعلاقة المتميزة التي تربط البلدين والمفاهمات التي تمت بين مسؤولي وزارتي الخارجية السعودية والفرنسية».

وأشار القرني إلى أن فرنسا من الدول المفضلة للسائح السعودي، وأن تسهيل الحصول على التأشيرة سيكون له مردود إيجابي لفرنسا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أوضحت في بيان أن السفارة والقنصلية الفرنسية بالمملكة بدأتا بإصدار تأشيرة «شنجن» صالحة لمدة أربع سنوات.

وتأشيرة (شينجن) هي تأشيرة موحدة أصدرتها الدول المنضمة إلى اتفاقية «Schengen»، الدول الأعضاء هي: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، قبرص، الدنمارك، اسبانيا، استونيا،فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، السويد، أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وتسمح التأشيرة لمواطنى هذه الدول بالحركة والحرية فـي التنقل، والتأشيرة التي تصدرها أية دولة من هذه الدول تصبح سارية المفعول فـي بقية الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية