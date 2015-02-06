سفارة السعودية بباريس: العلاقات المميزة وراء منح السعوديين تأشيرة «شينجن»

أكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بباريس، الدكتور على محمد القرني، أن فرنسا أبلغت السلطات في المملكة موافقتها على منح تأشيرة «شنجن» دخول للمواطنين السعوديين لمدة أربع سنوات.

وطالب في تصريحات، نشرتها صحيفة «الوطن» السعودية، بتقليص مدة انتظار إصدار التأشيرات للسعوديين والمعاملة بالمثل قائلا إن «مدة انتظار الفرنسيين الذي يتقدمون لسفارة المملكة للحصول على تأشيرة الدخول لا تستغرق 24 ساعة حتى تصدر لهم».

وأكد الدكتور القرني أن «منح المواطنين السعوديين تأشيرة شنجن لمدة أربع سنوات من فرنسا نتيجة للعلاقة المتميزة التي تربط البلدين والمفاهمات التي تمت بين مسؤولي وزارتي الخارجية السعودية والفرنسية».

وأشار القرني إلى أن فرنسا من الدول المفضلة للسائح السعودي، وأن تسهيل الحصول على التأشيرة سيكون له مردود إيجابي لفرنسا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أوضحت في بيان أن السفارة والقنصلية الفرنسية بالمملكة بدأتا بإصدار تأشيرة «شنجن» صالحة لمدة أربع سنوات.

وتأشيرة (شينجن) هي تأشيرة موحدة أصدرتها الدول المنضمة إلى اتفاقية «Schengen»، الدول الأعضاء هي: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، قبرص، الدنمارك، اسبانيا، استونيا،فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، الجمهورية التشيكية، سلوفاكيا، السويد، أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وتسمح التأشيرة لمواطنى هذه الدول بالحركة والحرية فـي التنقل، والتأشيرة التي تصدرها أية دولة من هذه الدول تصبح سارية المفعول فـي بقية الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.