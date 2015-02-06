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صحيفة: «داعش» يخطط لاستهداف سفارة خليجية في بيروت

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ذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية أن «نصائح أسديت إلى سفارة دولة خليجية كبرى في بيروت، بتعزيز الإجراءات الأمنية، واتخاذ أقصى درجات الحذر».

وكشف مصدر أمني لـ«السفير»، أن أجهزة أمنية لبنانية تلقت معلومات تفيد بأن تنظيم «داعش» يخطط لتنفيذ عملية انتحارية مزدوجة تستهدف سفارة الدولة المذكورة، على أن يتولى تنفيذها 3 انتحاريين من جنسيات عربية مختلفة، تم تحديد هوياتهم وأسمائهم من قبل أجهزة غربية.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن «التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية بلغ مرحلة متقدمة، وثمة تبادل معلومات يجري بشكل شبه يومي، حول كل ما يتوافر من معلومات عن انتحاريين أو أية أعمال يمكن أن تستهدف الجيش اللبناني أو أية منطقة لبنانية».

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