سامر مخيمر: «المفاعلات النووية مش بالمناقصة..احنا مش بنشتري غسالة» (فيديو)

قال الدكتور سامر مخيمر، أستاذ الطاقة ورئيس المفاعل النووي السابق، تعقيبًا على عمل مناقصة لبناء محطة للطاقة النووية في مصر، إن جميع المشروعات القومية لا يمكن أن تكون بالمناقصة، لأن المناقصات في الأوضاع الإدارية والبنية المؤسسية المتشابكة مثل مصر، تكون باب خلفي للسمسرة والعمولات، مشيرًا إلى ان جميع المشروعات القومية التي تمت في مصر مثل مشروع السد العالي لم تتم بعمل مناقصة.

وأضاف «مخيمر»، في مداخلة له لبرنامج «صباح أون»، على قناة «أون تي في»، الجمعة، عند عزم الدولة على عمل مشروع قومي وكبير، مثل المفاعل النووي، يجب أن تدخل الدولة في شراكة استراتيجية مع من يقوم بهذا المشروع، فلا يصح أن تكون هناك مناقصة وكلأني اقوم بشراء ثلاجة أو غسالة.

وتابع: بعد عام من حكم الإخوان لا يوجد طاقة ذرية في مصر، فقد تم تخريب كامل للهيئة بأخونتها واتخاذ مجموعة من القرارات التي تخدم التنظيم العالمي للإخوان، وكذلك تخريب البنية المؤسسية لهيئة الطاقة الذرية بشكل كامل.