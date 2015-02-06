«الصحة» تقرر اعتبار أطباء «مصر العطاء» في «مأموريات رسمية»

قال الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة مصر العطاء، إن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، وافق على اعتبار الأطباء المشاركين في قوافل «مصر العطاء»، في مأموريات رسمية من جهات عملهم.

وأضاف:«الوزير وافق على اعتبار الأيام التي سيشارك بها الأطباء التابعين لمديريات الصحة المختلفة في القوافل الطبية لـ(مصر العطاء)، في سيناء مأمورية رسمية لهم من جهات عملهم، بالإضافة لمضاعفة المكافاة الرمزية، التي ستكون 400 جنيه يوميا للطبيب المقيم، و800 للأخصائي أو المدرس، و1000 جنيه يوميا للاستشاري و الأستاذ».