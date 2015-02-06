تجهيز مدارس السويس استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2015

ألتقى، اليوم الجمعة، عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس مديري مدارس التعليم الإعدادى والثانوى العام والفني ومديري المدارس المقرر استخدامها مقار انتخابية لانتخاب أعضاء برلمان 2015 مارس القادم.

وجاء الاجتماع لبحث الاستعدادات النهائية لبدء النصف الثاني من العام الدراسي 2014 / 2015 والوقوف علي متطلبات المدارس خلال المرحلة القادمة.

و في حديثه، إلي مديرى المدارس ناقش عبد الحافظ عدداً من الموضوعات الهامة علي رأسها انخفاض نسبة النجاح بنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول هذا العام، مشدداً علي ضرورة متابعة أداء المعلمين داخل الفصول و هي مسئولية التوجيهات الفنية بمساعدة الإدارة المدرسية.

ودعا مديري المدارس إلي مراعاة وضع تقدير للمعلم في تقرير الكفاية متوازناً مع أدائه التدريسي داخل الفصل، وأن يأتي تقرير المدرسة كاشفاً لكل أوجه القصور داخلها سواء فيما يخص التزام المعلمين أو الطلاب بخطة اليوم الدراسي كما طالب الإدارات المدرسية بتهيئة الأجواء داخل المدرسة لمساعدة الطلاب علي المتابعة الصحيحة للحصص المدرسية.

و في إطار مناقشة استعدادات المدارس المخصصة للعملية الانتخابية، أشار إلي محاولات أطراف خارجية خلال الأيام القادمة التي تشهد عملية انتخاب أعضاء البرلمان استخدام المدارس كمنصات دعاية أو ساحات لكسب التأييد الشعبي حيث رفض عبد الحافظ بدوره السماح بإقحام المدارس في أي سجال سياسي تحت أي مسمي مؤكداً علي أهمية بقاء المدرسة كمؤسسة للتربية و التعليم فقط بعيداً عن أي أعمال من شأنها تشوه الهدف الأسمي الذي بنيت لأجله.

و تطرق عبد الحافظ إلي إجراءات تجهيز المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني المقرر في السبت 7 من الشهر الجاري حيث طالب بسرعة إنهاء كل أعمال الصيانة داخل المدارس و تهيئة الفصول و الملاعب و إزالة العبارات المسيئة علي أسوار المدارس و وضع أعمال النظافة لاسيما في دورات المياه علي قائمة اهتمامات الإدارة المدرسية.

ونبه إلي خطورة خروج العاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي لإنهاء أعمال خاصة أو حضور ندوات أو لقاءات جماهيرية لا علاقة لها بالشأن التعليمي و لم يحصل منظموها على إذن رسمي من إدارة أمن مديرية التربية والتعليم معتبراً خروج المعلمين أو الإداريين أثناء اليوم الدراسي إلي مثل هذه الأعمال الخاصة أو الندوات و الأنشطة الجماهيرية هروب من الواجب الوظيفي الذي يتعارض و القانون لافتاً إلي الرسالة التي يتحمل مسئوليتها كل من يعمل في منظومة التعليم.

وشارك أعمال الاجتماع محمد عزب مدير عام التعليم الفني و محمد خزيم مدير إدارة العلاقات العامة و مصطفي حمادي مدير إدارتي التعليم الثانوي و الرسمية للغات و جمالات الزيات مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية و عمربن الخطاب حماد مدير إدارة جنوب و رؤوف عياد وكيل إدارة شمال و عيوشة عبد العزيز وكيل إدارة جنوب.