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مقتل وإصابة 45 تكفيريًا فى قصف للأباتشى على مواقع جنوب الشيخ زويد

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مقتل وإصابة 45 تكفيريًا فى قصف للأباتشى على مواقع جنوب الشيخ زويد مقتل وإصابة 45 تكفيريًا فى قصف للأباتشى على مواقع جنوب الشيخ زويد

أرشيفية

أكد مصدر أمنى أن مروحيات الأباتشي شنت، فجر اليوم الجمعة، هجومًا على معاقل “التكفيريين” بمنطقة جنوبي الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 45 .

وأكد مصدر أمنى أن معلومات تلقتها أجهزة الأمن بوجود تجمع للتكفيريين التابعين لـ «ولاية سيناء» بمنطقة اللفيتات جنوبي الشيخ زويد بهدف التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن.. وقامت مروحيات الأباتشي بعملية قصف جوي استهدفت خلالها التجمع.

وتابع أن القصف أسفر عن مقتل 25 تكفيريا وإصابة 20 على الأقل.

وشددت المصادر على أن “الحملات العسكرية مستمرة لملاحقة عناصر التنظيم”.

وتشن القوات المسلحة حملات أمنية موسعة في محافظات لضبط متشددين مسلحين اعتادوا على استهداف عناصر ومؤسسات شرطية وعسكرية خاصة في سيناء منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً استمرار وتكثيف أعمال المداهمات والملاحقات لكافة عناصر “الإرهاب والتطرف” بسيناء، وكل ربوع البلاد بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية.

 

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