ميناء الزيتيات بالسويس يستقبل 6500 طن بوتاجاز

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل صباح السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز .

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة البرنسيسة وعلى متنها 427 راكب قادمة من العقبة ، كما استقبل الميناء العبارة بريدج وعلى متنها 52 شاحنة قادمة من ميناء العقبة .

وغادر الميناء العبارة سينا وعلى متنها 290 راكب و 40 شاحنة و 1 اتوبيس عمرة وذلك الى ميناء العقبة ، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة أمانة وعلى متنها 719 راكب قادمة من ينبع .

واستقبل الميناء العبارة نما اكسبريس وعلى متنها 10 راكب و80 سيارة و57 شاحنة قادمة من ضبا ، كما غادر الميناء السفينة يوسيدون اكسبريس على متنها 82 شاحنة بضاعة و 11 راكب متجهه الى ميناء ضبا السعودي .

ويستعد ميناء الأدبية لاستقبال السفينة أرك فورود وعلى متنها 90 شاحنة ، كما يستعد الميناء اليوم لمغادرة السفينة او ام بونتاتس وعلى متنها 10 طن حاويات ، 252 راكب يصلون ميناء الغردقة و 282 راكب يغادرون الميناء.

ووصلت العبارة مسرة ميناء الغردقة وعلى متنها 252 راكب و 9 سيارة قادمة من ميناء ضبا ، كما غادر الميناء العبارة مسرة وعلى متنها 280 راكب و 14 سيارة و 2 عربية أمتعة متجهة إلى ميناء ضبا.