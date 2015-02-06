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ضبط 44 هارب من أحكام قضائية و4 فرد خرطوش بالسويس

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ضبط 44 هارب من أحكام قضائية و4 فرد خرطوش بالسويس ضبط 44 هارب من أحكام قضائية و4 فرد خرطوش بالسويس

أرشيفية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس من ضبط عدد كبير من الهاربين من أحكام قضائية ومخالفات مرورية وأسلحة نارية بحوزة مسجلين خطر.

تلقي اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطاراً بنجاح حملة بقيادة العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية من ضبط 4 خارج عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 8 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء .

كما تم ضبط 4 فرد خرطوش و5 سلاح أبيض ، كما تم ضبط 44 هارب من تنفيذ أحكام قضائية حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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