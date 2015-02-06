ضبط 80 قطعة سلاح و165 قضية مخدرات وتنفيذ 23 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال يوم 4 الجارى، من ضبط 80 قطعة سلاح نارى و165 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية ، وتنفيذ 23718 حكم قضائى متنوع وإعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها.

قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : تم ضبط 80 قطعة سلاح نارى عبارة عن: ( 8 ) بنادق آلية، ( 24 ) بندقية خرطوش، ( 5 ) طبنجات، ( 43 ) فرد محلى الصنع، ( 5327 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، ضبط ( 160 ) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : تم ضبط ( 165 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (67,130 كيلو جرام )، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6,122 كيلو جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,109 جرام )، كمية من بذور البانجو المخدرة وزنت ( 200 جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 2,250 جرام )، ( 90 أمبول مخدر ) ، ( 14015 ) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : تم ضبط ( 5 ) تشكيلات عصابية ضموا ( 15 ) متهم إرتكبوا ( 28) حادث سرقة متنوعة .

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون تم ضبط (72) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ، و( 2 ) مراقبان هاربان .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تم تنفيذ ( 23718 ) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى: ( 264 ) حكم جناية، ( 11156 ) حكم حبس جزئى ، ( 2151 ) حكم حبس مستأنف، ( 7833 ) حكم غرامة، ( 2314 ) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة : تم ضبط ( 5 ) متهمين وبحوزتهم (طبنجة – 4 قطع سلاح أبيض)، فى مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة : تم ضبط (378) دراجة بخارية مخالفة، فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها : تم ضبط ( 14 ) سيارة مُبلغ بسرقتها .

يأتى هذا فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.