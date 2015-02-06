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محكمة ليبية تقضي بوقف حكم سابق بعدم شرعية مجلس النواب

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قضت محكمة ابتدائية بمدينة البيضاء الليبية، الخميس، بوقف نفاذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا بطرابلس، الذي قضي في وقت سابق ببطلان الإجراءات، التي أدت إلى انتخاب مجلس النواب، البرلمان، المنعقد بمدينة طبرق، أقصي الشرق الليبي.

ونص الحكم على «وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية بطرابلس بخصوص الطعن الدستوري بعدم دستورية التعديلات، التي أجريت على الإعلان الدستوري، والذي انتخب بموجبه مجلس النواب المجتمع في طبرق».

وحسب نص الحكم أيضاً فإن «الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية الخاص بالطعن الدستوري يعد منعدما».

و في 6 نوفمبر الماضي، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بعدم دستورية قرارات «لجنة فبراير» بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

وجاء حكم المحكمة العليا بطرابلس بعد تقدم عدد من النشطاء بينهم عبدالرؤوف المناعي، أحد النواب الجدد المقاطعين لجلسات البرلمان في طبرق، بطعن في شرعية جلسات مجلس النواب في طبرق قبل صدور حكم ببطلان انتخابات البرلمان كلياً.

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