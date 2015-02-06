تدمير طائرة تحت الصيانة في قصف قاعدة جوية من قبل القوات الليبية

قال مصدر عسكري بغرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش الليبي، إن القصف، الذي استهدف قاعدة «القرضابية» الجوية في سرت أسفر عن تدمير طائرة «ميج» تحت الصيانة.

وأضاف المصدر، في تصريح، الخميس، إلى أنَّ العمليات الجوية شملت استهداف استيقاف لقوات الشروق بمنطقة هراوة ما أسفر عن تدمير أربع سيارات كانت برفقة الاستيقاف.

وحذَّر المصدر العسكري من أنّ سلاح الجو يستهدف أي استيقاف على الطريق الساحلي، أو تحرك أي قوة ليلاً، وأنها هذه الأهداف ستكون في مرمى سلاح الجو الليبي.

وتعرَّضت قاعدة «القرضابية» الجوية العسكرية بمنطقة أبوهادي بسرت، الخميس، لقصف جوى من سلاح الجو الليبي.

وقال آمر القاعدة، العقيد خالد عبدالمالك، لـ«بوابة الوسط»، الجمعة، إنَّ القصف وقع تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة صباح الجمعة، من ارتفاعات عالية دون أنْ يخلف أضرارًا بشرية أو مادية.