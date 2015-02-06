3 بلاغات سلبية عن وجود متفجرات داخل حقيبة وكرتونة وسيارة بالوادى الجديد

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن الوادي الجديد مساء الخميس 3 بلاغات عن الاشتباه في وجود مواد متفجرة داخل سيارة وكرتونة ،وحقيبة ”سامسونيت” بمدينة الخارجة بالوادى الجديد.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً، يفيد بسلبية 3 بلاغات وردت إلي المديرية عن وجود مواد متفجرة داخل سيارة وكرتونة ،وحقيبة ”سامسونيت”.

وقال العقيد أشرف أحمد طه، المتحدث الإعلامي لمديرية أمن الوادي الجديد ،إن البلاغ الأول عن الاشتباه في كرتونة بجوار بنك ناصر الاجتماعي بمدينة الخارجة ،وانتقلت قوات الحماية المدينة والمفرقعات لموقع البلاغ ،وتبين سلبيته،وأن الكرتونة تحتوي علي كتب قديمة ،وتحرر للواقعة المحضر رقم 477 إداري مركز شرطةالخارجة لسنة 2015 .

وأكد طه أن البلاغ الثاني كان لحقيبة طراز ” ساموسنيت”، بجوار عمود إنارة بجوار مبني مديرية القوي العاملة بمدينة الخارجة،وانتقلت قوات الحماية المدينة والمفرقعات لموقع البلاغ وتبين سلبيته ،وأن الحقيبة تحتوي علي قمامة وتحرر للواقعة المحضر رقم 494 إداري قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 .

كما أن البلاغ الثالث كان لسيارة متوقفة بجوارمكتب بريد الخارجة الرئيسي وانتقلت قوات الحماية المدينة والمفرقعات لموقع البلاغوتبين سلبيته، وأن السيارة بدون لوحات معدنية يمتلكها محمد عيد ادم 39 سنة رئيس قسم المشروعات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتم التحفظ عليالسيارة .

وتحرر للواقعة المحضر رقم 493 إداري قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 م.