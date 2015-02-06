الصحة: خطة شاملة لخفض وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أن الوزارة بصدد إطلاق الخطة القومية للإسراع في وتيرة خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، مشيراً إلى أن إطلاق هذه الخطة جاءت لعدة اعتبارات أهمها اقتراب الموعد المحدد لبلوغ أهداف الألفية الإنمائية بنهاية2015، وخصوصاً الهدف الرابع “خفض وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة 66%”، والهدف الخامس “خفض وفيات الأمهات بنسبة 75% عما كانت عليه عام1992″.

وأكد وزير الصحة أن مصر حققت الهدف الرابع منذ 8سنوات، حيث وصل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى (27) لكل (1000) مولود حي، أي بنسبة انخفاض 74% وهى تفوق النسبة المستهدفة، كما أن مصر في طريقها لتحقيق خفض معدلات وفيات الأمهات والذي كان (174) عام1992- ليصل إلى (52) حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي عام2013 أي بنسبة انخفاض مقدارها 70 %.

وأوضح “عدوي” أن الخطة القومية للإسراع في وتيرة خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات أخذت بعين الاعتبار الإعلان المنبثق عن الاجتماع رفيع المستوى الذي نظم بدبي خلال شهر يناير2013، تحت شعار [إنقاذ حياة الأمهات والأطفال..معاً لمواجهة التحدي وتسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ الهدفين 4 و 5 من أهداف الألفية في إقليم شرق المتوسط]، مع التزام الحكومة بالعمل نحو تحقيق أهداف الألفية وتسريع الوصول إليها بالتعاون والشراكة بين وزارة الصحة والسكان وشركاء التنمية الصحية، وقد ساهمت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في وضع الخطة وتمويلها لبعض الأنشطة الواردة بها، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان تبنت في تنفيذ هذه الخطة الصحية ضمان التكامل والتنسيق الكامل بين القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف أنه خلال شهر فبراير الجاري تم تقييم ماتم إنجازه في الخطة القومية بمشاركة بعثة من ممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة، حيث أثنت البعثة على أداء الوزارة وتحقيق الهدف الرابع “خفض وفيات الأطفال”، وكذلك الخطوات الحثيثة لتحقيق الهدف الخامس “خفض وفيات الأمهات”، كما أثنت على الوحدات والمستشفيات التي تم زياراتها بمحافظتي القليوبية والغربية، ومدى التزام العاملين ببرتوكولات العمل.

وأوصت البعثة بأهمية قيام وزارة الصحة والسكان بدراسة أسباب ارتفاع نسبة الولادة القيصرية، حيث اتخذت الوزارة الخطوات المبدئية لوضع تصور كيفية إعداد الدراسة للوقوف على أهم الأسباب وتأثيرها على المجتمع وكيفية خفض هذه المعدلات المرتفعة، وسيتم دعم هذه الدراسة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما أوصت بضرورة وضع فريق عمل لمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطة القومية للإسراع في وتيرة خفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وتعزيز دور القطاع الخاص والإهتمام بجودة الخدمات والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية والتوسع في المسوحات التغذوية لتشمل جميع المحافظات، كما أكدت على أهمية اتباع الإرشادات التوجيهية المحدثة لمنظمة الصحة العالمية في المغذيات الدقيقة ومتابعة التدبير العلاجي المتكامل لأمراض الطفولة والذي يوفر العلاج التوليفي لأمراض الطفولة والتركيز علي الوقاية من الأمراض في الوقت ذاته.

جدير بالذكر أنه تمت الإشادة بتجربة مصر الناجحة في خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، بالمؤتمر الذي عقد في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان [تجديد الوعد للحفاظ على حياة الطفل] في يونيو2012، وكذلك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية رقم60 بسلطنة عمان في أكتوبر2013، كما شاركت مصر أيضاً ضمن 10دول في العالم ممن حققوا تجارب نجاح لخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال وذلك في جنوب أفريقيا يوليو2014.