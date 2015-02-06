هيفا مجدداً إلى تلفزيون الواقع بإشراف مخرج عالمي

كشف المخرج العالمي طارق فريتخ عن عمل سيجمعه بالفنانة اللبنانية هيفا وهبي، وهو عبارة عن برنامج تلفزيون واقع، يرصد من خلاله المخرج بكاميراته حياة هيفا ويومياتها وتحركاتها بضيافة أهم الشخصيات العالمية.

وعبّر المخرج عن سعادته بالتعامل مع النجمة اللبنانية، مؤكداً أن البرنامج سيحمل مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور، كما سيكشف عن جوانب في حياة هيفا الفنانة والإنسانة على حد سواء.

وسيكون البرنامج بإدارة شركة " World Music Production" التي يتشارك في إدارتها المخرج طارق فريتخ ورجل الأعمال المصري مصطفى سرور.

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سارة الهاني تست