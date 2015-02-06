أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد ينقل تعازي خليفة إلى عبدالله الثاني

Google+ Print
محمد بن زايد ينقل تعازي خليفة إلى عبدالله الثاني محمد بن زايد ينقل تعازي خليفة إلى عبدالله الثاني

أجرى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، نقل خلاله تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في استشهاد الطيار معاذ الكساسبة.

وأكد سموه وقوف وتضامن الإمارات الثابت والمستمر مع الأردن في هذه الظروف، وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي والجبان الذي ارتكبته عصابة داعش الإرهابية.

وشدد على أن الإمارات قيادة وشعباً تقف إلى جانب الأردن في هذه اللحظة الفاصلة بكل أبعادها الإنسانية والسياسية.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن شكره للإمارات قيادة وشعباً على هذه الوقفة الشجاعة إلى جانب بلاده.

وقد باشر الأردن أمس قصاصه من داعش بعد يوم من تعهد العاهل الأردني بضربه في عقر داره بضربة جوية نوعية، حيث دكت 30 مقاتلة من سلاح الجو مواقع التنظيم في الرقة السورية، حيث المكان الذي يعتقد أن الكساسبة أعدم فيه حرقاً.

وبعد عودة المقاتلات حلقت في سماء بيت عزاء الكساسبة تحية لبطولته، تزامناً مع زيارة عبدالله الثاني لبلدة «عي» في الكرك، مسقط رأس الشهيد. كما أعلنت مصادر أمنية مقتل 50 من عناصر داعش في غارات للتحالف غرب العراق.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية