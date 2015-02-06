محمد بن زايد ينقل تعازي خليفة إلى عبدالله الثاني

أجرى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، نقل خلاله تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في استشهاد الطيار معاذ الكساسبة.

وأكد سموه وقوف وتضامن الإمارات الثابت والمستمر مع الأردن في هذه الظروف، وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي والجبان الذي ارتكبته عصابة داعش الإرهابية.

وشدد على أن الإمارات قيادة وشعباً تقف إلى جانب الأردن في هذه اللحظة الفاصلة بكل أبعادها الإنسانية والسياسية.

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني عن شكره للإمارات قيادة وشعباً على هذه الوقفة الشجاعة إلى جانب بلاده.

وقد باشر الأردن أمس قصاصه من داعش بعد يوم من تعهد العاهل الأردني بضربه في عقر داره بضربة جوية نوعية، حيث دكت 30 مقاتلة من سلاح الجو مواقع التنظيم في الرقة السورية، حيث المكان الذي يعتقد أن الكساسبة أعدم فيه حرقاً.

وبعد عودة المقاتلات حلقت في سماء بيت عزاء الكساسبة تحية لبطولته، تزامناً مع زيارة عبدالله الثاني لبلدة «عي» في الكرك، مسقط رأس الشهيد. كما أعلنت مصادر أمنية مقتل 50 من عناصر داعش في غارات للتحالف غرب العراق.

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