بالفيديو.. آيات قرآنية على صواريخ أردنية دكت داعش في أول رد على قتل الكساسبة

أظهرت لقطات بثها التلفزيون الأردني، كتابة آيات قرآنية وعبارات ضد ممارسات “تنظيم الدولة” على صواريخ مثبتة بعشرات الطائرات المقاتلة، قبيل انطلاقها لشن غارات على مواقع التنظيم المعروف باسم “داعش”.

وكتبت على الصواريخ آيات منها “سيصلى نارا ذات لهب”، و”ترميهم بحجارة من سجيل”، وعبارات أخرى مثل “الإسلام براء منكم يا داعش”.

وبث التلفزيون تسجيلا للحظة إقلاع الطائرات وللأهداف التي تم قصفها، وعودتها إلى قواعدها سالمة.

وأعلن الجيش الأردني في بيان، الخميس، أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم المتشدد “وفاء للشهيد الطيار معاذ الكساسبة”، الذي قتل حرقا، مؤكدا تدمير “جميع الأهداف”.

وأفاد البيان أن عشرات المقاتلات من سلاح الجو الملكي قامت صباح الخميس بتوجيه ضربات جوية متتالية و”دك معاقل وجحور تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف أن الطائرات “هاجمت مراكز تدريب للتنظيم الإرهابي ومستودعات أسلحة وذخائر، وتم تدمير جميع الأهداف التي هوجمت”.

وفي وقت سابق، تفقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القيادة العامة للقوات المسلحة، والتقى رئيس هيئة الأركان مشعل الزبن الذي أطلعه على “تفاصيل الضربات الجوية لمواقع ومراكز التنظيم الإرهابي”، بحسب بيان رسمي.

وأعلن “تنظيم داعش” في شريط فيديو تناقلته مواقع مؤيدة له على الإنترنت الثلاثاء، أنه قتل الكساسبة حرقا، علما أنه احتجزه في 24 ديسمبر الماضي بعد سقوط طائرته فوق الرقة بسوريا.

وتوعد الملك الذي قطع زيارته لواشنطن وعاد إلى عمان الأربعاء “برد قاس”، مؤكدا أن دم الطيار “لن يضيع هدرا”.

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