بالصور.. 65 مرشحاً للنواب يوقعون الكشف الطبي بكفر الشيخ.. وحزب النور في المقدمة

أجرى أطباء مستشفى كفر الشيخ العام الكشف الطبي على 65 مرشحاً وإجريت التحاليل الطبية حتى الساعة الثانية عشر مساء أمس الخميس .

والمرشحون الذين تم إجراء الكشف الطبي عليهم أشرف السعيد صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة ” الدائرة الأولى ” وقدري ناجي محمد ومحمد أحمد محمد وياسر منير ” عضو مجلس الشعب الأسبق ” ومحمد فيصل والدكتور سامي عنتر عبد الجليل” عضو مجلس شعب سبق ” ومبروك محمد محمد المزين وبدير عبد العزيز ” عضو مجلس شعب سابق ” وسيد أحمد عيسى ” عضو مجلس شعب سابق “.

كما أجرى علي أحمد علي أبو أحمد ” عضو مجلس سابق بدائرة سيدي سالم و أحمد محمد رمضان وعاطف مصطفى وهاني محمد حسن ورضا إسماعيل والبسيوني على أحمد وسيد أحمد عبد العال وخالد هلالي خير الله وعصام عبد الغفار السعدني ” عضو مجلس شعب سابق ” وتوفيق محمد أحمد وفرج على محمد السماحي ويونس عبد الرزاق وأحمد حسن الحداد وصفوت صبحي وليد محمد فتح الله وفتحي علي الشرقاوي ومحمد عبد الصمد وأحمد السيد أحمد وأشرف عبدا لرحمن عبد المقصود وعز الرجال فؤاد عمر” عضو سابق ” .

وتقدم لتوقيع الكشف حسام أحمد جاد واللواء طه غلوش أحمد غلوش ” عضو مجلس شعب سابق ” ومحمود محمود محمد وأحمد كمال عطية وشكري أحمد عطية وحسن مصطفى محمد حماد وأحمد أبو المعاطي الجزار ومحمد عبد الحميد جاد وليد عبد المجيد أبو المكارم ومصطفى محمد مصطفى ومحمد أحمد حامد و العميد فؤاد محمد عبدالدايم ومحمد إسماعيل حسن إسماعيل وعبد الجواد عبدالسلام ومحمد كمال عبد الحميد وحمدي عبدالرحيم والعقيد شكري سيد أحمد الجندي نائب مأمور مركز كفر الشيخ وعماد عبدالمولى قطب .

وكشف اللواء مصطفى محمود عبد لفتاح زراره نائب مدير أمن البحيرة السابق ” الدائرة الأولى “ ومظهر محمد محمود الدميري ونور أحمد خالد وفوزي أحمد عبد المحسن حامد وأحمد فتحي الله وإسلام عبد العزيز ” أصغر المرشحين سناً بدوائر المحافظة بدائرة دسوق ” ومحمد حماسة ” مرشح الشباب بالدائرة الأولى أمين حزب الدستور السابق قدم استقالته ” ” وسلامه محمد مغازي وعادل محمد أبو الفتوح وأكرم رشدي أحمد ومحمد عبد الحكم محمد حجاج وحمادة مختار زكي ومصطفى سمير الشرقاوي والدكتور محمود طلحة وأحمد السيد الطنطاوي ” مرشح الشباب بدائرة قلين ” واللواء هاني النواصرة مسئول أمن جامعة كفر الشيخ السابق ومجدي الشراكي رئيس الإدارة المركزة للإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية ومحمد صبحي وعادل محمد أبو الفتوح.

وأجرى أعضاء من حزب النور الكشف الطبي من بينهم السيد مصطفى خليفة ” نائب رئيس حزب النور ” دائرة أولى والمحاسب محمد فيصل عبيدي ” دائرة سيدي سالم ” مصطفة دراز “دائرة دسوق ” الدكتور فوزي حامد ” قلين ” محمد إسماعيل جاد الله ” البرلس ” والدكتور أحمد الجزار أستاذ كلية طب جامعة بنها” بيلا ” عماد مطاوع ” الرياض ” والشحات منصور ” مركز كفر الشيخ “.