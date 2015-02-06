اليوم.. وقفة تضامنية مع شهداء الوطن ولدعم السيسي بميدان النصر بكفر الشيخ

يشهد ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ تواجد عدد من أعضاء الحركات السياسية والأحزاب لتجهيز الميدان بمنصة كبيرة استعداداً لوقفة تضامنية مع شهداء الجيش والشرطة ورافضة للعمليات الإرهابية، والتضامن مع قوات الجيش والشرطة، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حربه ضد الإرهاب، بمشاركة الأحزاب والحركات الشبابية والشعبية بكفر الشيخ.

وأكد أشرف السعيد صحصاح، مؤسس حركة “سياحيون من أجل مصر”، أن ميدان النصر سيشهد بداية من عصر اليوم، الجمعة، وقفة تضامنية مع رجال الجيش والشرطة وشهداء الجيش والشرطة والتنديد بالعمليات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الوطن، ورفضا لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أن الوقفة ستشهد تواجد عدد كبير من ممثلي الأحزاب والحركات بمحافظة كفرالشيخ ورفع لافتات ضد الجماعة الإرهابية ودعما لقواتنا المسلحة والشرطة والرئيس عبد الفتاح السيسي في حربهم للإرهاب.

وأشار إلى أن المحافظ قدمت 7 شهداء، ضمن العملية الإرهابية الأخيرة بمنطقة العريش شمال سيناء الخميس قبل الماضي من بينهم محمد عبدالنبي الشهاوي، من قرية البنا التابعة لمركز الحامول، وأحمد السيد محمد، مجند شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، من قرية إسحاقة التابعة لمركز كفرالشيخ، وأحمد عبد العزيز عبد المقصود ناصر، من قرية الزهراء التابعة لبلطيم.

وكما قدمت المحافظة الشهداء محمد عاطف عبد المنعم فرج، 21 عاما، بالقوات المسلحة، من حي المدينة التجارية غرب مدينة كفر الشيخ، والعريف سمير رفعت السيد السيد شحاتة، ابن قرية المنشأة الصغرى التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، وفتح الله عصر فتح الله عصر ابن قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين وعادل عبد الرازق عبد المنعم القرنشاوى ابن قرية البكاتوش التابعة لمركز قلين.