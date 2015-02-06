صحيفة فرنسية : مصر ستشتري 24 مقاتلة من طراز “رافال” الأكثر تطورا والأغلى ثمنا
قالت صحيفة فرنسية، إن المفاوضات بين مصر وفرنسا لإتمام صفقة شراء طائرات مقاتلة من طراز “رافال” لمصر، وصلت مراحل متقدمة.
وأفادت صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية، يوم الخميس، أن باريس والقاهرة، على وشك إنهاء اتفاق بخصوص بيع فرنسا 24 طائرة “رافال” من انتاج شركة “داسو”، إضافة إلى فرقاطة بحرية من طراز “فريم” لمصر.
وتتراوح قيمة الصفقة حسب الصحيفة، بين 5 مليار و6 مليار يورو (بين 5.73 مليار و6.88 مليار دولار).
وحسب الصحيفة، فإن “رافال” تعتبر من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية وتطورا في العالم، ويمكنها القيام بعدة أدوار، لكنها تعد كذلك الأغلى ثمنا.
وكانت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية قد ذكرت يوم 19 يناير الماضي أن “الوفد الفرنسي عاد إلى باريس محملا بانطباعات إيجابية اطمأن فيها لجميع الجوانب العسكرية والمالية للصفقة من المسؤولين المصريين”.
وأوضحت حينها أنه بعد انتهاء زيارة الوفد الرسمي زار “اريك ترابيير” الرئيس التنفيذي لشركة “داسو افياسيو” المصنعة لمقاتلات “رافال” مصر، لاستكمال بعض الجوانب الفنية في الصفقة .