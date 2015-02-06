أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صحيفة فرنسية : مصر ستشتري 24 مقاتلة من طراز “رافال” الأكثر تطورا والأغلى ثمنا

Google+ Print
رافال

رافال

قالت صحيفة فرنسية، إن المفاوضات بين وفرنسا لإتمام صفقة شراء طائرات مقاتلة من طراز “رافال” لمصر، وصلت مراحل متقدمة.

وأفادت صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية، يوم الخميس، أن باريس والقاهرة، على وشك إنهاء اتفاق بخصوص بيع فرنسا 24 طائرة “رافال” من انتاج شركة “داسو”، إضافة إلى فرقاطة بحرية من طراز “فريم” لمصر.

وتتراوح قيمة الصفقة حسب الصحيفة، بين 5 مليار و6 مليار يورو (بين 5.73 مليار و6.88 مليار دولار).

وحسب الصحيفة، فإن “رافال” تعتبر من أكثر الطائرات المقاتلة فعالية وتطورا في العالم، ويمكنها القيام بعدة أدوار، لكنها تعد كذلك الأغلى ثمنا.

rafale019وكانت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية قد ذكرت يوم 19 يناير الماضي أن “الوفد الفرنسي عاد إلى باريس محملا بانطباعات إيجابية اطمأن فيها لجميع الجوانب العسكرية والمالية للصفقة من المسؤولين المصريين”.

وأوضحت حينها أنه بعد انتهاء زيارة الوفد الرسمي زار “اريك ترابيير” الرئيس التنفيذي لشركة “داسو افياسيو” المصنعة لمقاتلات “رافال” مصر، لاستكمال بعض الجوانب الفنية في الصفقة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق