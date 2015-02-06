صحيفة فرنسية : مصر ستشتري 24 مقاتلة من طراز “رافال” الأكثر تطورا والأغلى ثمنا

قالت صحيفة فرنسية، إن المفاوضات بين مصر وفرنسا لإتمام صفقة شراء طائرات مقاتلة من طراز “رافال” لمصر، وصلت مراحل متقدمة.

وأفادت صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية، يوم الخميس، أن باريس والقاهرة، على وشك إنهاء اتفاق بخصوص بيع فرنسا 24 طائرة “رافال” من انتاج شركة “داسو”، إضافة إلى فرقاطة بحرية من طراز “فريم” لمصر.

وتتراوح قيمة الصفقة حسب الصحيفة، بين 5 مليار و6 مليار يورو (بين 5.73 مليار و6.88 مليار دولار).