بالفيديو.. القسام تنشر فيديو لدعم الجيش المصري بعنوان ” عدوك عدوي”

نشرت كتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لدعم الجيش المصري ضد أعداءه حيث جاء بعنوان: “أيها العربي جرحك جرحي، عدوك عدوي”.

ويبدأ المقطع بتعليق صوتى يقول “أيها العربى”، وفى الفيديو يظهر جندي يرتدي ملابس الجيش المصري، وآخر يرتدي ملابس “القسام”، الذين يستهدفهما الجيش الإسرائيلي ثم يمد الجندي المصري يده لجندي القسام لإطلاق النار على الجندي الإسرائيلي وعلى العلم الصهيوني.

وينتهي الفيديو بنداء من القسام للجيش المصري : “لماذا أيها العربي؟” في إشارة عتاب على الحكم القضائي بإعلان حركة القسام جماعة إرهابية.

" frameborder="0">