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من وراء حرق ستوديو محمود الجندي؟

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من وراء حرق ستوديو محمود الجندي؟ من وراء حرق ستوديو محمود الجندي؟

أثار خبر احتراق الستوديو الذي يملكه الفنان محمود الجندي في طريق إسكندرية الصحراوي، جدلاً واسعاً في الصحافة، بعد تأكيد عاملين في الستوديو أن من أقدم على حرقه هم عناصر من الجماعات المتشددة يحاربون الفن، في حين أكّد آخرون أنّهم لا يعلمون السبب الحقيقي وراء الحادثة.
من جهته، قال الفنان محمود الجندي أنّه مهما كانت الأسباب فالنتيجة واحدة، وهي أنه تكبّد خسارة مالية كبيرة وحمد الله لعدم وجود خسائر في الأرواح وختم قائلاً "كل شيء مقدّر ومكتوب".

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سيدتي

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