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اليوم.. «الصحفيين» تستضيف مؤتمرًا لـ«سياسيين سوريين» مؤيدين لـ«الأسد»

  • مصر
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تستضيف نقابة الصحفيين ظهر السبت، مؤتمرًا لسياسيين سوريين داعمين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، بمشاركة شخصيات عامة وسياسية مصرية.

وينظم المؤتمر السياسي السوري الدكتور محمد رحال، وأحمد الهايس، ورئيس هيئة اللاجئين السوريين في والشرق الأوسط راكان أبوالخير، والناشط السياسي السوري خليل محمد الكردي، وبحضور ممثلين عن الدولة والنقابات والأحزاب المصرية، وذلك تحت مسمى «المؤتمر المصري السوري ضد الإرهاب».

ويشارك في المؤتمر كل من رئيس تجمع الضباط الأحرار السوري العميد حسام الدين العواك، والمفتي الشيخ سامر الشعار، ومن الجانب المصري حسين عبدالغني وأحمد السكري وعلي السيد الفيل، واللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية في «عاصفة الصحراء»، واللواء عبدالرافع درويش حزب فرسان مصر.

ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر توقيع البروتوكول بين «المؤتمر الوطني السوري» وممثلي القوى السياسية المصرية لدعم الرئيس عبدالفتاح ومصر في حربها على الإرهاب.

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