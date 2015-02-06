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أميركا تنشر طائرات إنقاذ عسكرية شمالي العراق

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أميركا تنشر طائرات إنقاذ عسكرية شمالي العراق أميركا تنشر طائرات إنقاذ عسكرية شمالي العراق

طائرات أمريكية

أكد مسؤول عسكري أميركي أن الولايات المتحدة نقلت طائرات إنقاذ عسكرية إلى شمالي العراق للمساهمة في إنقاذ طياري التحالف في حالات الطوارئ.

وأعلن مسؤول عسكري أميركي أن بلاده نشرت في شمال العراق طائرات وطواقم متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ من أجل تسريع عمليات إنقاذ طياري التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم الدولة “داعش”، في حال أسقطت طائراتهم.

وستستخدام طائرة «في 22 أوسبري» في شمال العراق، بالقرب من ميدان المعركة، بدلاً من القيام بمهام استطلاعية من قواعدها في الكويت؛ بحسب مسئولين في الإدارة الأمريكية

 

وقال المسؤول “نحن نقوم بعملية إعادة تموضع” لطواقم الإنقاذ في شمال العراق لتصبح أقرب إلى ميدان القتال، وذلك بهدف تسهيل عمليات إنقاذ الطيارين الذين تسقط طائراتهم في مناطق يسيطر عليها المسلحون المتشددون، في محاولة لتجنب ما حدث مع الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي احتجزه التنظيم المتطرف ثم أحرقه حياً.

وأدى مقتل الطيار الأردني إلى تغيير فيما يبدو في استراتيجية التحالف المتعلقة بالحرب على تنظيم الدولة.  ومن شأن هذا الإجراء أن يقصر المدة الزمنية التي تستغرقها طائرات البحث والإنقاذ للوصول إلى الطيارين الذين تسقط طائراتهم في مناطق يسيطر عليها مسلحو تنظيم الدولة.

وقبل هذا القرار كانت طواقم الإنقاذ متمركزة في الكويت.  لكن المسؤول الأميركي قال إن الطائرات التي نشرت في شمال العراق ليست بالضرورة من طراز “أوسبري” ذات المراوح القابلة لتغيير الاتجاه مما يعطيها ميزة الإقلاع والهبوط عمودياً والتحليق أفقيا بسرعة فائقة.

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