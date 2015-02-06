باتشيكو: سوء أرضية الملعب ساهمت في خسارة الشباب

برر جيمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي لفريق الشباب خسارته في أول اختبار بعد رحيله عن الزمالك في مواجهة الخليج بهدف دون رد بسوء أرضية الملعب.

وقال باتشيكو عقب المباراة للصحفيين: "حزين على الخسارة، ولكن هذا بسبب سوء أرضية الملعب التي لم تساعد فريقي على تقديم مباراة جيدة".

وأضاف "أجريت عدد من التغييرات ولم نوفق أو نستغل الكرات الثابتة التي سنحت لنا، وأهنيء الخليج على الفوز".

وأشار باتشيكو أن تأخر بعض اللاعبين عن الانضمام لمعسكر مدينة العين تسبب في عدم التأقلم، وكان الأمر واضحا أمام الخليج.

وأتم "ما حدث هو كرة القدم، لم نسجل فاستقبلت شباكنا هدفا من كرة ثابتة، لقد كانوا أكثر شراسة في أرض الملعب".