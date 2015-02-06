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الإسماعيلي يستقر على طارق يحيى لخلافة ريكاردو

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الإسماعيلي يستقر على طارق يحيى لخلافة ريكاردو الإسماعيلي يستقر على طارق يحيى لخلافة ريكاردو

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي على طارق يحيى المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي لخلافة البرازيلي ريكاردو الذي تقدم باستقالته.

وقال بديع أبو علي عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لـFilGoal.com يوم الخميس: "كان هناك اتفاق في مجلس الإدارة على تعيين مدرب مصري لخلافة ريكاردو".

وأضاف "تحدثنا عن مختار مختار، أنور سلامة وطارق يحيى .. واستقر المجلس على الأخير وسيجتمع غدا للاتفاق على التفاصيل والتعاقد".

ويحتل الدراويش المركز الثامن بالدوري المصري برصيد 29 نقطة، واستقال ريكاردو بعد التعادل مع المصري 1-1 رغم تقدمه في البداية.

وأشار أبو علي "تحدثنا مع حسن شحاتة (المدير الفني للمقاولون) ورفض .. وهو الحال بالنسبة لحسام حسن (المدير الفني للاتحاد)".

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