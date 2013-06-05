في موقف محرج باروكة صابرين تسقط خلف الكواليس

اضطرت الفنانة المحجبة صابرين لارتداء باروكة ضمن أحداث مسلسل "الشك" الذي يجمعها لأول مره مع الفنانتين رغده ومي عز الدين، وقد تعرّضت الفنانة لموقف محرج إذ إنها أثناء تصوير أحد المشاهد، سقطت الباروكة في مشهد عراك، وهو ما اضطر المخرج محمد النقلي إلى إعادة تصوير المشهد، بعد أن عادت صابرين إلى الكوافير الخاص بها في الستوديو لتثبيت الباروكة صابرين شعرت بالإحراج وتقدمت بالاعتذار على تعطيل مشهدها للمخرج.

ويبقى السؤال، كيف سيتقبّل الجمهور ظهور فنانة محجبة بباروكة؟