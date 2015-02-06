حقيقة زواج إيمان العاصي سرّاً

نفت الفنانة المصرية إيمان العاصي خبر زواجها سرّاً، بعدما انتشرت أقاويل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تؤكّد هذا الخبر.

ولنفي الخبر، كتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك": "بلاش إشاعات أنا مش متجوّزة لا في السرّ ولا العلن وأكيد لما يحصل حاجة زي كدا كلّ الناس هتعرف منّي أنا ومفيش داعي للاستنتاجات".

يشار إلى أنّ إيمان سبق وتزوّجت، لكنها انفصلت، ولها طفلة تدعى ريتاج.

أما آخر أعمال إيمان العاصي، فكان من خلال فيلم "حماتي بتحبّني" مع الفنانة ميرفت أمين، والفنان حمادة هلال.

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