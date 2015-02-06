سعد المجرد يفتخر بوالدته

نشر الفنان سعد المجرد فيديو لوالدته، الفنّانة المحبوبة نزهة الركراكي، وهي تؤدي دورها في إحدى المشاهد الإعلانية، على حسابه الخاص في موقع"فيس بوك"، حيث شاهدها أكثر من51 ألف زائر.

وعبّر المجرد عن اعتزازه بوالدته، من خلال تعليق كتبه: "ما أروع حضورك يا حبيبتي، أنا جداً فخورلأنّك أمي".

وسعد ثمرة زواج فنّي بين الممثلة القديرة نزهة الركراكي، والمغني القدير البشيرعبدو.

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