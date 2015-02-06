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سعد المجرد يفتخر بوالدته

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سعد المجرد يفتخر بوالدته سعد المجرد يفتخر بوالدته

الخميس 05-02-2015 19:43

نشر الفنان سعد المجرد لوالدته، الفنّانة المحبوبة نزهة الركراكي، وهي تؤدي دورها في إحدى المشاهد الإعلانية، على حسابه الخاص في موقع"فيس بوك"، حيث شاهدها أكثر من51 ألف زائر.

وعبّر المجرد عن اعتزازه بوالدته، من خلال تعليق كتبه: "ما أروع حضورك يا حبيبتي، أنا جداً فخورلأنّك أمي".

وسعد ثمرة زواج فنّي بين الممثلة القديرة نزهة الركراكي، والمغني القدير البشيرعبدو.

 

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