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زواج النجم العالمي جوني ديب من الممثلة آمبر هارد

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تزوج قبل أمس الثلاثاء النجم العالمي Johnny Depp من حبيبته العارضة والممثلة Amber Heard، في حفل صغير أقيم داخل منزلهما في لوس أنجلوس بحضور الأهل والأصدقاء.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة People، سيقام حفل زفاف ضخم خلال الأيام القليلة القادمة في Little Hall's Pond Cay، وهي جزيرة خاصة يمتلكها Depp في البهاماس.

Johnny البالغ من العمر 51 عاماً، و Heard إبنة الـ 28 عاماً، أعلنا خطوبتهما سنة 2012، بعد أن إلتقيا في الـ 2011 خلال تصوير فيلم The Rum Diary.

يشار إلى أن الممثل Johnny Depp الذي إشترى لحبيبته قصراً فخماً بأكثر من 16 مليون دولار، إعترف بحبه لـ Heard بعد وقت قصير من انفصاله عن حبيبته المغنية الفرنسية Vanessa Paradis، البالغة من العمر 41 عاماً، والتي بقي معها 14 عاماً ولديه منها ولدان.

 

 

 

 

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