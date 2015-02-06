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بالصور: بريانكا شوبرا تتألق على غلاف Filmfare وتخطط للإنجاب

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الجمعة 06-02-2015 11:34

خضعت النجمة العالمية الشهيرة Priyanka Chopra لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Filmfare الهندية، التي ستتصدر غلاف عددها القادم.

Chopra البالغة من العمر 32 عاماً، أطلت خلال الجلسة بلوكات جذابة ومختلفة، من المؤكد أنها ستنال إعجاب محبيها الذي يروا انها من أكثر نجمات بوليوود جمالاً وإثارة.

وأجرت Priyanka حواراً صحفياً مع المجلة، تناولت فيه العديد من الأمور المهنية والفنية والعائلية أيضاً، مشيرة إلى أنها تخطط لإنجاب طفل هذا العام.

يشار إلى أن Priyanka Chopra التي تألقت مؤخراً بلوك الخمسينات الكلاسيكي، مشغولة حالياً بتصوير العديد من الأعمال التمثيلية أبرزها فيلم Bajirao Mastani.

 

 

 

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