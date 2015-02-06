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بالفيديو.. الجيش ينشر فيديو لجرائم داعش.. ويعاهد الله أن تكون مصر مقبرة الغزاة

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بالفيديو.. الجيش ينشر فيديو لجرائم داعش.. ويعاهد الله أن تكون مصر مقبرة الغزاة بالفيديو.. الجيش ينشر فيديو لجرائم داعش.. ويعاهد الله أن تكون مصر مقبرة الغزاة

دبابات عراقية محترقة

نشر المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، شريط على صفحته على «فيس بوك»، يعرض فيه عدد من الأعمال الإرهابية، التي نفذها تنظيم «داعش» في عدد من الدول العربية.

 

كما أوضح من خلال الفيديو استهدف التنظيم وسائل المواصلات في بالحرق وتدمير دور العبادة وقطع الطرق .

 

وكتب المتحدث العسكري على صفحته : «لطالما ظلت مصر صخرةً تتحطم عليها أحلام الغزاة، ولقد عاهدنا الله والشعب المصري العظيم أن تظل مصر مقبرةً لمن أراد بأهلها سوءًا».

 

واستشهد في ختام الفيديو بكلمات للشيخ الراحل، محمد متولي الشعراوي، الذي قال إن دينكم واضح وفطري»، داعيًا إلى عدم الاستجابة لمن سماهم «خصوم الإسلام».

 

وكان من بين كلمات الشعراوي: «لا نستطيع أن تكون كلماتنا من رأسنا قبل أن يكون قوتنا من فأسنا».

 

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