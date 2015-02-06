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ننشر السيرة الذاتية للمرشح لتولي منصب محافظ الأقصر

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ننشر السيرة الذاتية للمرشح لتولي منصب محافظ الأقصر ننشر السيرة الذاتية للمرشح لتولي منصب محافظ الأقصر

محمد بدر

قال الدكتور محمد بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والمرشح لتولي منصب محافظ الأقصر إنه يعي طبيعة المحافظة السياحية وسيسعي لحل مشاكلها.

وأعلن بدر أنه اُبلغ بأنه مرشح لتولي منصب محافظ الأقصر إلا أنه لا يمكنه الإدلاء بمزيد من التصريحات الصحفية قبل أن يتم الإعلان رسميا عن حركة المحافظين.

 يشار إلي أن بدر من مواليد عام 1973 وتخرج في بداية التسعينات من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتدرج في السلم الوظيفي حتي عين مساعدا للأمين العام لمجلس الوزراء ومشرفا علي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء .

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