أمير القصيم يوجه بتسمية أحد شوارع بريدة وشوارع بالمنطقة باسم الملك سلمان

الرياض - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة بريدة وكذلك أسماء شوارع رئيسية في محافظات المنطقة. أوضح ذلك أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد.