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أمير القصيم يوجه بتسمية أحد شوارع بريدة وشوارع بالمنطقة باسم الملك سلمان

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أمير القصيم يوجه بتسمية أحد شوارع بريدة وشوارع بالمنطقة باسم الملك سلمان أمير القصيم يوجه بتسمية أحد شوارع بريدة وشوارع بالمنطقة باسم الملك سلمان
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الأمير الدكتور فيصل بن مشعل

الرياض - واس

    وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة بريدة وكذلك أسماء شوارع رئيسية في محافظات المنطقة. أوضح ذلك أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد.

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