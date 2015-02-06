أمير القصيم يوجه بتسمية أحد شوارع بريدة وشوارع بالمنطقة باسم الملك سلمان

الأمير الدكتور فيصل بن مشعل
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على أحد الشوارع الرئيسية في مدينة بريدة وكذلك أسماء شوارع رئيسية في محافظات المنطقة. أوضح ذلك أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد.
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