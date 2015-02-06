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«أمانة الرياض» تصادر 36 موقعاً ومبسطاً عشوائياً

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    أخلت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض مساء الأربعاء 36 موقعاً ومبسطاً عشوائياً لبيع الخضروات والفواكة والملابس الشتوية والكماليات والعطورات المقلدة والأغذية الجاهزة مجهولة المصدر وألعاب الأطفال في أحياء متفرقة من العاصمة.

كما ضبطت الفرق الرقابية مركبتين لوافدين جائلين، إضافة الى ضبط (43) عربة جائلة تمارس البيع العشوائي للأغذية والمكسرات المجهولة في عدد من الاحياء، إضافة إلى مصادرة (15) ميزاناً تستخدم أثناء البيع.

فيما صادرت (5309) كراتين خضار وفواكه سلمت جميعها للجمعيات الخيرية.

يأتي ذلك بعد أن شنت الفرق الرقابية بالأمانة حملاتها التفتيشية على مواقع الباعة الجائلين الأجانب في احياء متفرقة من العاصمة.

شارك في الحملة الإدارة العامة للراحة والسلامة وبمساندة الإدارة العامة للرقابة الشاملة وإدارة النظافة.

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